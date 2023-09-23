Kıbrıs Türkünün yetiştirdiği en değerli gazetecilerden Metin Münir, bugün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Münir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Münir’in vefatı başta ailesini ve basın camiasını yasa boğdu.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan Münir için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Münir'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Metin Münir’ün ani vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar yabancı basında da yazıları ile kendisini başarıyla tanıtmış bir kardeşimiz olarak yazılı basında iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum