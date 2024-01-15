GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Dokuzuncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bugün mecliste olsam herkes şeffaf bir şekilde herkes kendi mal varlığıyla alakalı geriye dönük liste istesin derim. Bu yaşanan durum siyasete yaşanan güvensizliği kırmak için bir fırsattır. Kudret Özersay’ın Erhan Arıklı ile ilgili bilgileri kimden aldığını tahmin edebiliyorum. Büyük olasılıkla UBP’liler Erhan Arıklı’yı satmaktadır. Erhan Arıklı geçen hafta t izinlerinden dolayı ortakları ile anlaşmazlığa girdi. Bundan dolayı da kendisine bir sarı kart gösterildi. Ünal beyden başlasınlar bakanlar kurulu, hükümet ve muhalefet vekilleri ve bürokratlar olarak listenin aleni şekilde dökülmesi gerekir. Bu kişilerin kendilerinin ve yakınlarının mal varlıklarının yanı sıra devletten kiraladıklarını da ortaya koysunlar. Görelim bakalım kimler ne kıyaklar çekmiş. Sorulacak çok soru var. Bu soruların cevabını veremeyecekler. Birkaç yasa geçirildi ama yaşanan sıkıntılarla ilgili yasal düzenleme yapıldı mı? Hayır” dedi.