Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle:

CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan KKTC A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum.

Milli Takımımız, turnuva boyunca sergilediği mücadele, başarı ve takım ruhuyla yalnızca kupayı kazanmakla kalmamış, Kıbrıs Türk halkını da en güzel şekilde temsil etmiştir.

Bu başarı, sporun birleştirici gücünün ve gençlerimizin sahip olduğu potansiyelin en somut göstergelerinden biridir.

Futbolcularımızı, teknik heyetimizi, KKTC Futbol Federasyonu’nu ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, bu tarihi başarıyı tüm halkımızla birlikte gururla selamlıyorum.

Bu kupa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını Avrupa’da gururla duyuran Milli Takımımızın eseridir.

Bayrağımızla çıktılar, şampiyonlukla döndüler. Gururumuz Milli Takımımız!