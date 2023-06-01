Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTOEÖS ile uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile 5 konuda uzlaştıklarını belirtti.

Haber Kıbrıs’a konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “Uzlaşılan bazı konular var. Bu konuları yönetimimize götüreceğiz.” dedi.

Gökçebel, “Biliyorsunuz ki yasa geçti. Bununla ilgili atılacak adımlar ve diğerleri ortada durur. Dolayısıyla bu sürecin nasıl devam edeceğini hep birlikte konuşacağız” ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kıbrıs