Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, güncel konuşmaların tamamlanmasıyla bir sonraki birleşimin 29 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yasama öncelikli olmak üzere denetim ile birlikte yapılacağını söyledi ve oturumu kapattı.

KÜRŞAT

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, “okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları” konulu güncel konuşmasında, okul öncesi eğitimin önemine işaret etti. Kürşat, okul öncesi eğitim döneminin en kritik eğitim olduğuna işaret ederek, her çocuğun eşit eğitim alma hakkı olduğunu, ancak eğitimde eşitsizlikler yaşandığını kaydetti.

Devlet okullarında yaşanan sıkıntılara değinen Kürşat, okul öncesi eğitimde güvenin büyük önem taşıdığını, kreşlerin büyük önem taşıdığını, bu çerçevede yasal düzenleme ve denetimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ülkedeki okul öncesi eğitimin "yetersiz" olduğunu yansıtan raporları okuyan Kürşat, kreşlerle ilgili yasal mevzuatın, değişen yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığına işaret etti, denetimin de bu yüzden tam olarak yeterli şekilde yapılamadığını kaydetti.

Kreş açmak isteyen girişimcilerin yaşadığı sıkıntılara işaret eden Kürşat, hükümetin bu konuda gereken düzenlemeyi yapmasını ve kağıt işlerinin azaltılıp, süreci hızlandırmasını istedi.

Kürşat, yasal mevzuatın yenilenmesi, okul öncesi eğitime gereken önemin verilmesi, planlama yapılması ve denetimin artırılması gerektiğini anlatarak, tüm bunların ivedi ele alınmasını istedi, eğitimin hayati bir mesele olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Kürşat’a teşekkür ederek, 0-3 yaş aralığı eğitimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında olduğunu, hassasiyetini aktaracağını kaydetti, ancak 5 yaş ve üzeri eğitimde iyi noktada olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, okul öncesi eğitimde öğretmen eksikliği bulunmadığını ifade ederek, devletin çocuklara gereken önemi verdiğini, öğretmen eksikliği olmadığını, özel kreşlerin de okul öncesi öğretmenleri aldığını bildiklerini söyledi.

Dönem dönem buralarda daha iyi iş bulup gidenlerin olduğunu duyduğunu ancak bu alanda bir çok mezun olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, gailelerinin çocuklara bir kelime bile olsa daha çok şey öğretmek olduğunu kaydetti.

Hizmet içi kurslara verdikleri öneme işaret eden Çavuşoğlu, “Ülkenin geleceği eğitimdedir, bakanlık olarak ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek birinci hedefimizdir, çabalarımız devam ediyor” dedi.