Merhum Ümit Hassan’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine sabır ve başsağlığı dilerim.”

“Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü, değerli bilim insanı, akademisyen ve Türk dünyasının en seçkin isimlerinden biri olan Prof. Dr. Ümit Hassan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu , hayatını kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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