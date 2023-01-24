Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde yapılan KKTC 1. Felsefe Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

22 Aralık tarihinde 19 okuldan 36 öğrencinin katıldığı Felsefe Olimpiyatları’nda, birinci Erenköy Lisesi öğrencisi Ufuk Balkan ve öğretmeni Pınar Güler Yılmaz, ikinci 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Aleyna Görkem ve öğretmeni Nihal Salman, üçüncü Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencisi Kemal Canbolat ve öğretmeni Nezihe Karşılı geldi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk, olimpiyat jüri üyeleri, katılımcı öğrenci ve öğretmenler katıldı.

İlk 3’e giren öğrencilere ödül olarak Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu tarafından tablet, madalya ve belge, okula ise kupa takdim edilirken, tüm katılımcı öğrencilere “Gençler için Felsefe” kitabı ve katılım belgesi verildi.

Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye Felsefe Kurumu’ndan Nuran Direk’e de plaket takdim etti.

Törende, Felsefe Olimpiyatları’nın 2017-2018-2018 yıllarında Nuran Direk öncülüğünde ülke öğretmenleri Hatice Evliya, Nihal Salman ve Nügen Duru’nun katkılarıyla düzenlendiği ifade edilirken, bu yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenmeye başlandığını ve bundan sonra Bakanlık tarafından yürütüleceği bildirildi.

ÇAVUŞOĞLU: “FELSEFE OLİMPİYATLARI, FARKINDALIĞIN OLUŞTURULMASI ADINA YAKILAN BÜYÜK BİR MEŞALEDİR”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu yıl bakanlık bünyesinde ilk defa felsefe olimpiyatlarının yapıldığına işaret ederek, bu olimpiyatların zamanla okullarda eğitim kalitesinin ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunacağına inanç belirtti.

Çavuşoğlu, “Burada bugün yakılan meşale, farkındalığın oluşturulması adına büyük bir meşaledir. Öğrencilerin kendilerini geliştirmesi, değer yargılarını sorgulamaları açısından büyük bir başlangıçtır” dedi ve Türkiye Felsefe Kurumu’ndan Nuran Direk’e buraya gelip bu farkındalığın yaratılmasına öncülük etmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gelecek yıl okullarda miminum 2 gün olmak üzere tam gün eğitime geçilmesinin planlandığını aktaran Çavuşoğlu, öğrencilerin okulda geçirdikleri saatleri artırılması, ailelerin dış takviyeler konusunda yükünün azaltılması ve öğretmenlerle birlikte belirlenen hedeflere yürünmesiyle, istenilen başarıya ulaşılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, gelecek yıl okullarda felsefe, spor gibi alanlarda kulüplerin kurulmasıyla okul içi, okullar arası yarışmaların yapılmasını, uluslararası yarışmalara hazır hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, gelişen dünyada Bakanlığın bir çocuğun eğitiminde yeterli olamayacağını, hedefe ulaşılmasının paydaşlarla birlikte olabileceğini belirterek, özellikle öğretmenlerin en büyük role sahip olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda erken uyarı sistemi ile sürekli olarak kendilerine bilgi vermelerini beklediklerini ifade etti.

“ÇOK ÇALIŞMALI, ÇOK OKUMALIYIZ. YOLUMUZ UZUN, ENERJİMİZ YÜKSEK”

Çavuşoğlu, geleceğe olan yolculuğun uzun olması, ortaya koydukları bilgilerin dünyayı dolaşabilmesi için çok çalışılması ve çok okunması gerektiğinin altını çizerek, “Yolumuz uzun. Enerjimiz yüksek. Hedefimiz ortak. Bu yolda birlikteyiz” dedi; öğrencilere başarılar, öğretmenlere ise kolaylıklar diledi.

UZUN: “ÖDÜL ALMAK, DERECEYE GİRMEK ÖNEMLİ ANCAK BİR FİKRİ SAVUNMAK ÜZERE BİR YARIŞMAYA KATILMAK BÜYÜK BİR OLAYDIR”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise, Felsefe Olimpiyatları ödül töreninde bulunmaktan duyduğu keyif ve mutluluğu ifade ederek, düşünebilmenin, düşünceleri değerlendirebilmenin, savunabilmenin ve yazıya dökebilmenin önemine vurgu yaptı.

Felsefe alanında bir yarışmaya ihtiyaç duyulmasıyla öğretmenlerin başlattıkları girişimlerle kendilerine gelmeleri ve bugüne kadar yaşanan süreç hakkında bilgi veren Uzun, söz konusu olimpiyatların yapılmasının öğrenciler için ne kadar önemli olduğuna değinerek, “Yarışmada ödül almak, derece almak önemlidir. Ancak bir fikri savunmak üzere bir yarışmaya katılabilmek büyük bir olaydır” dedi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri, onları destekleyen öğretmen ve ailelerini kutlayan Uzun, öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebileceği, felsefi düşünceleri paylaşabilecekleri ortamlar yaratmak adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.