Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, bir yandan yağmur suyu drenaj hatlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, diğer yandan Mercan Sokak ve Zalim Sokak’ta hayata geçirilen kanalizasyon çalışmasıyla bölgede bir eksikliğin daha giderildiğini ifade etti.

Altyapının çoğu zaman görünmeyen ancak Gönyeli–Alayköy’ün geleceğini taşıyan en güçlü temel olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, bu anlayışla kentin her noktasındaki ihtiyaçların teknik ekipler ve uzmanlarla birlikte yerinde tespit edildiğini, kalıcı çözümler üretmek için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Amcaoğlu, üst yapıda olduğu gibi altyapıda da planlı bir şekilde kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.