Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı imza koydu.

Açıklamada, imzalanan protokol kapsamında China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün “karakterli ve özgüveni yüksek sporcuların yetişmesine katkı koymak” amacıyla Meral Vedat Ertüngü Lisesi’ne uluslararası standartlarda futbol sahası inşa edeceği belirtildi.

Okul saatleri içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulacak olan saha, okul saatleri dışında ise Gençlik Gücü Spor Kulübü altyapı oyuncularına hizmet verecek.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasını genişleterek, “Ülken için Sen de Yap” kampanyasını hayata geçirdiklerini belirterek, bu kampanyanın ilk imzasını da China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulubü ile imzaladıklarını söyledi.

Ülke gençliğine ve eğitimine yaptıkları destekten dolayı China Bazaar Gençlik Gücü’ne teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, “Ülke gençliğine hizmet eden ve destek veren herkesle birlikte yürüme noktasında fikir birliğimiz vardır” dedi. Bu protokolle ülkenin imkanlarını birleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, yürüttükleri ortak iş birliğiyle uluslararası standartlardaki sentetik çim sahayı Meral Vedat Ertüngü Lisesi’ne kazandıracaklarını belirtti.

China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry’nin de ülkede birçok alanda yatırımlarının bulunduğunu ve spor, eğitim, kültür, sağlık alanlarında katkı sağladıklarını aktaran Çavuşoğlu, eğitime verdikleri destekten dolayı Iqbal Choudhry’e teşekkür etti.

-Karamanlı

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı ise, “ülkenin geleceği olan çocuklara ve eğitime destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını” belirterek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Hayata geçirecekleri projeye sponsorları olan China Bazaar’ın da çok büyük katkı koyduğunu belirten Karamanlı, ülke sporuna ve Gençlik Gücü Spor Kulübü’ne verdikleri desteklerden ötürü China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry’e teşekkür etti.