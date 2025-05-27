Bakanlıkta gerçekleştirilen iş birliği protokolüne Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu imza koydu.

İmza töreninde Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Başkaya, Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emete Toros hazır bulundu.

İmzalanan iş birliği protokolüyle, Limanlar Dairesi’nin deniz motorcusu münhaline başvurabilmek için gerekli olan eğitimin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı meslek liselerinin metal, makine ve motor alanlarından mezun bireylere verilmesi ve başarı gösterenlerin belgelendirilmesi amaçlanıyor.

Son başvuru tarihi 4 Haziran

Kursa başvurmak isteyen adayların, 28 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Başvuru şartları arasında meslek lisesinin makine, metal veya motor bölümünden mezun olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yer alıyor.

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mesleki eğitimin yalnızca okul sıralarında değil, mezuniyet sonrasında da sürdürülebilir desteklerle güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Bu iş birliğiyle yalnızca eğitim çağındaki öğrencilerimize değil, mezun olmuş bireylere de mesleki gelişim imkânı sunuyoruz. Gençlerimizin istihdam alanlarında donanımlı bireyler olarak yer almaları için mesleki ve teknik eğitimi sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde çeşitlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

“Bu iş birliği, hem gençlerimize mesleki donanım kazandıracak hem de denizcilik gibi ülkemizin potansiyeli olan alanlarda nitelikli iş gücü yaratarak, ülke ekonomisinin de kalkınmasına katkı sağlayacaktır” diyen Çavuşoğlu, bu noktada üniversitelerle yapılan protokollerin önemli katkılar sağladığına vurgu yaptı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise üniversitelerin yalnızca birer eğitim ve araştırma kurumu olmadığını, aynı zamanda topluma sosyal sorumluluk çerçevesinde katkı sunma misyonunu da taşıdığını belirtti. Bu kapsamda en önemli aracın eğitim olduğunu kaydeden Salihoğlu, denizciliğin üniversitenin kuruluşundan itibaren öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Salihoğlu, iş birliği kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkânı sağlandığını vurgulayarak, “Üniversitemizin laboratuvarında mevcut olan bir gemi simülatörüyle öğrenciler eğitim görebilmekte, bir diğeri ise denizcilikle ilgili atölyelerimizden faydalanmaktadır. " dedi.

Eğitimin niteliği açısından öğretim elemanlarının katkısının büyük olduğuna dikkat çeken Salihoğlu, üniversitelerin sosyal sorumluluk görevini yerine getirmediği takdirde eksik kalacağını söyledi. Salihoğlu, protokole katkı koyan Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkililerine de teşekkür etti.