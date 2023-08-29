Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamaya yanıt verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak sosyal medya üzerinden yapılan bir takım paylaşımların yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissedilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Barçın, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Bakanlığın kendi bünyesinde yaptığı kaynak aktarımını, algı yaratmak ve halkı yanıltmak adına farklı noktalara çekmeye çalışmıştır. Yapılan paylaşımın bilgisizce ancak planlı bir şekilde yapıldığı açıktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Şöyle ki; Bakanlığın "Müteahhitlik Hizmetleri" kaleminden, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kalemine aktarılan 761 bin 005 TL’lik kaynak, Türkiye’de düzenlenen okul sporları müsabakalarına katılan okul takımlarımızın uçak bileti, konaklama vb. gibi giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılmıştır. Yine, Bakanlığın "Müteahhitlik Hizmetleri" kaleminden, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kalemine aktarılan 70 bin TL’lik kaynak ise Bakanlığımızın organize ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören giderlerinin karşılanabilmesi için aktarımı gerçekleştirilmiştir."