Platform Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İslam dünyası ile Türk birliğini ve beraberliğini sağladığını, Türkiye Cumhuriyeti devletine yıllardır büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Milli İradeye Saygı Platformu olarak 2017’den beridir vatan, millet, bayrak, ezan düsturunu kendine şiar eden herkese vatanseverlik plaketleri takdim ettiklerini kaydeden Sancar, Hz. Muhammed’in, “insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır” sözünden ilham aldıklarını da ekledi.