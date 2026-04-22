Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) arasında “eğitim ve spor alanında” iş birliği protokolü imzalandı.

İki kurum arasında iş birliğini güçlendirmeyi; sporda ve yaşamda dürüstlük, saygı, dostluk, eşitlik ile hoşgörü temellerine dayanan, etik kurallara bağlı kalınarak yapılan adil oyun ve centilmenlik anlayışı olan “fair play”in, hem öğretmen adayları hem de ilkokul öğrencileri arasında yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlayan protokolün imza töreni, bugün Atatürk Öğretmen Akademisi binasında gerçekleşti.

Protokole, AÖA Başkanı Güner Konedralı ile MOK Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sapsızoğlu imza koydu.

Protokolle, iki kurum arasında ortak projelerin geliştirilmesi, karşılıklı dayanışmanın artırılması ve eğitimle sporun ortak değerler etrafında buluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

GÜNER KONEDRALI: MOK'UN "FAİR PLAY" HAMLESİ OKULDA BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

AÖA Başkanı Güner Konedralı, yaptığı konuşmada geçen toplantıda ele aldıkları Milli Olimpiyat Komitesi’nin “fair play” ile ilgili hamlesinin, okulda büyük bir heyecan yarattığını belirtti.

Öğretmen adaylarının “fair play” anlayışı ve ruhuyla bu süreci sürdüreceklerine olan inançlarının tam olduğunu vurgulayan Konedralı, adayların okullara gittiklerinde bu ruhu kendi öğrencilerine yansıtmalarının ülke sporuna yapacakları en değerli katkı olacağını ifade etti.

Bugün imzalanan protokolle AÖA’nın bundan sonraki süreçte her yıl geleneksel olarak düzenlenecek “fair play” ödüllerine fiilen katılım sağlayacağını belirten Konedralı, bundan dolayı ayrıca gurur duyduğunu ifade etti.

Konedralı, sürecin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

HASAN SAPSIZOĞLU: SPORU VE SPORCULARIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

MOK Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sapsızoğlu da, AÖA'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı.

Tüm kurumlarla iş birliği içinde olmaya çalıştıklarını ifade eden Sapsızoğlu, “Sporu ve sporcularımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

Sapsızoğlu, yapılan protokol çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle birbirlerine değer katarak, hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sporun daha ileriye gitmesi adına iş birliğinden heyecan duyduklarını dile getiren Sapsızoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, ülke sporu için hayırlı olması temennisinde bulundu.