Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da tespit edilen zanlının tasarrufunda, yaklaşık 900 miligram ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu madde içeren bir sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 12 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.