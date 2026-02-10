Meteoroloji Dairesi’nin 7 – 13 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Tahmini rapora göre, bugün parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu, yarın, perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.