Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker, kamu hekimlerinin “700 bin TL maaş aldığı” yönündeki iddialara tepki göstererek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve mesleğe yönelik haksız bir algı oluşturduğunu söyledi.

Diker, kamu sağlık çalışanlarının çoğu zaman politik tartışmaların içine çekildiğini belirterek, hekimlik mesleğinin niteliğine ilişkin şunları kaydetti:

“Hekimlik para için yapılan bir iş değildir. Bir hekim, yardım isteyen herkes için elinden gelenin en iyisini yapar. Bu meslek bazen yaşam ile ölüm arasındaki yolda hastalar ve yakınlarıyla birlikte yürümektir.”

Maaş konularının gündeme geliş biçimini “nezaketsiz” olarak nitelendiren Diker, “Sözü edilen rakamların ancak yüzde 25–30’u alınmaktadır. Kimse 700 bin TL almıyor. Varsayalım alan biri varsa, çıksın açıklasın” dedi.

“BİR GÜNDE 40–50 HASTA BAKIYORUZ”

2026 yılı itibarıyla poliklinik yükünün çok ağır olduğunu vurgulayan Diker, kamudaki çalışma şartlarını şöyle anlattı:

“Bir günde yatan hastalar hariç 40–50 hasta görüyorum. Her hastaya sistem üzerinden not giriyorum. Hastaya hakkını verebilmek için akşamları evde ertesi günün polikliniğine hazırlanıyorum. Kaç hastaya özel telefonumdan dönüş yaptığımı saymıyorum bile.”

“ONKOLOJİ SERVİSİNDE BOŞ YATAK YOK”

Sosyal medyada bazı hastanelerin doluluk oranlarına dair “yüzde 40–50” gibi düşük rakamlar paylaşıldığını hatırlatan Diker, kendi alanındaki durumun bunun tam tersi olduğunu vurguladı:

“Onkoloji servisinde yatak neredeyse hiç bulunmuyor. Limitlerde çalışıyoruz.”

“AYIP VE KIRICI İDDİALAR”

Diker, maaş tartışmalarının hekimleri yıprattığını belirterek, “Bunlar ayıp ve kırıcı söylemler. Bunları konuşmaktan bile hicap duyuyorum” dedi.

Doç. Dr. Ömer Diker’in açıklaması, sosyal medyada son günlerde dolaşan kamu hekimlerinin yüksek maaş aldığı iddialarına karşı tıp camiasından gelen en güçlü tepkilerden biri olarak değerlendirildi.