Ziyarette Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile KKTC MOK başkanı Orçun Kamalı da hazır bulundu.

Ulaç, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 22-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Milli Takım Seçmeleri’ndeki başarısıyla ilgili bilgi verdi.

Antalya’daki seçmelerde 10 kilometrelik parkurda üçüncülük elde eden Ulaç, Türkiye Milli Takımı’na seçilen üç yüzücüden biri olarak, Türkiye Milli Takımı’na girmeye hak kazandı. Genç sporcu, 28-31 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan’ın Starigrad kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Ulaç, ayrıca 22 Haziran’da Portekiz’in Setubal kentinde yapılacak olan Avrupa Kupası’nın 2. ayağında da yarışacak. Hedefi ise oldukça net: Avrupa Şampiyonası’nda genel sıralamada ilk 20’ye, Türk sporcular arasında ise ilk ikiye girerek 15-20 Temmuz tarihlerinde Singapur’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılmak.

Ziyarette konuşan Ulaç, elde ettiği başarılardan duyduğu gururu dile getirirken, hedeflerinin büyük olduğunu ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ise Doğukan’ın başarılarını yakından takip ettiklerini ve Başbakan Ünal Üstel’in vizyonu çerçevesinde destek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederek “ülke sporcusunun başarıları karşısında herzaman gurur duyduk. Sporcularımızın destek bulduğunda başarı elde edeceğinin en somut örneklerinden biri de Doğukan’dır. Başarılar diliyorum” dedi.