A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadeleyi Paraguay 1-0 kazandı.

Güney Amerika ekibi 2. dakikada Matias Galarza Fonda'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Paraguay'da Miguel Almiron VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Milliler aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı.

Bu sonucun ardından ilk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay, ikinci maçını kazandı ve puanını 3'e yükseltti.

İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım ikinci maçında da Paraguay'a kaybederek grupta puansız son sırada kaldı ve son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na veda etti.