Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “İnsan Hayatına Zarar Veren İhmalde Bulunma”, “Başka Birinin Bakım ve İdaresini Üslenen Kişinin Sorumluluğunu İhmal Etmesi” ve “Çocuk Yasasına Aykırı Harekette Bulunmak” suçlamalarıyla yargılanan 0-3 yaş okul öncesi eğitim merkezinin sahibi ve müdiresi olan A.G, bakıcı E.G ve çocuğa süt içiren Nijeryalı B.N.E Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Savcı Behrat Mavioğlu, davayla ilgili gelişme olduğunu, sanıklara yeni dava okunacağını, bu nedenle başsavcılığın mevcut davaları geri çektiğini belirtti.

Yargıç Jale Ergüden, sanıklar hakkındaki mevcut davalar hakkında takipsizlik kararı vererek, geri çekilmesine emir verdi.

Ne olmuştu ?

Ayla Aydın Ortaköy’de bir kreşte 26 Nisan 2023 tarihinde süt içtikten sonra solunumu durmuştu. Yaşanan olayın ardından bebeğe süt içiren Nijeryalı B.N.E tutuklanmıştı. B.N.E'nin ülkede kaçak yaşadığı ve bakıcılık yapmaya haiz olmadığı tespit edilmişti. Zanlıyı mahkemeye çıkaran polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir kreşte 5 buçuk aylık bebeğin rahatsızlandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu bebeğe B.N.E tarafından süt içirildiğini, gazı çıkarıldıktan sonra solunumunun durduğunu, hastanede hayata döndürüldüğünü belirlediklerini açıklamıştı.

Bakıcı cezaevinde Polis, bebeğin 26 Nisan 2023 tarihinden beri Lefkoşa Acil durum Hastanesi Çocuk Servisinde Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında olduğunu ve hayati tehlikesinin olduğunu söylemişti. Polis, yapılan soruşturmada B.N.E'nin 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu işletmecinin üç aydır çalıştığını belirtmesine rağmen iki yıldır kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirmişti. B.N.E 10 Mayıs 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. A.G ile E.G ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.