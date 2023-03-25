24.03.2023 tarihinde, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma ÖZTİRYAKİ (E-3)'nin yapılan otopsi sinde ölüm sebebinin "suda boğulma " sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ten yapılan açıklama şöyle:

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