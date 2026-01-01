Miracle Grup, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajla 2026 yılına umut, birlik ve dayanışma duygularıyla girildiğini vurguladı. Grup yönetimi, geride bırakılan yılın karşılıklı güven ve ortak emekle geride kaldığını belirterek, yeni yılın tüm halk için sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Miracle Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Törehan ile Grup Kurucusu Hakan Törehan, ortak mesajlarında 2026 yılının barışın, mutluluğun ve güzel gelişmelerin yılı olmasını diledi. Törehan ailesi, yeni yılın toplumun her kesimi için umutları tazeleyen, birlik ve beraberliği güçlendiren bir dönem olmasını temenni ederek tüm halkın yeni yılını içten dileklerle kutladı.