Marka ismini Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Törehan ve Değirmenlik Spor Kulübü Asbaşkanı Ebru Törehan’ın kızları ‘’Mira’dan’’ alan ve kısa zamanda Avrupa da birçok şube açmayı başaran Miracle Cash & More kripto para borsası artık bir dünya markası oldu.

AVRUPA VE BİRÇOK FARKLI ÜLKEDE ŞUBE AÇTILAR

Kripto para borsasının son yıllarda birçok ödeme ve aktarma yöntemiyle kolaylık sağlaması ve geleceğin para birimlerinin dijital paralar olacağı yönündeki öngörüleri, bir çok iş insanından ve kripto para işi yapan işletmelerden daha hızlı sezinleyerek, Avrupa da ve dünyanın diğer ülkelerinde bir çok şube açtılar. Miracle ailesi Kuzey Kıbrıs’ta, Değirmenlik Spor Kulübü ve futbola gönül vermeleri, ayrıca diğer kulüblere de büyük oranda destek olmaları ile tanınıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ THE CRYPTO EXPO DUBAİ FUARINDA MİRACLE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dünyaca ünlü olan ve her yıl düzenlenen kripto para fuarında yerli marka olarak katılan Miracle büyük ilgili gördü. Yaptıkları Metaverse projeleri ile fuara katılan, dev para borsalarının ilgilisini çekmeyi başaran Miracle, birçok yeni iş anlaşmasına da imza koyduğu öğrenildi. Bireysel anlamda kripto para da büyük yatırımlar yapan tüzel kişilerin ve aralarında birkaç Dubai şeyhinin de olduğu ifade edildi.

EN YENİLİKÇİ BLOKCHAİN ZİNCİRİ ÖDÜLÜNE LAİK GÖRÜLDÜLER

Kripto para dünyasındaki Blokchain (Blok zinciri) olarak tanımlanan, ‘’Blok zinciri‘’En güvenli şekilde paylaşılan, merkezi olmayan veri kayıt defteri olduğu ifade ediliyor. İlk blok zinciri 2011 yılında Bitcoin zinciri olarak tanımlandı.