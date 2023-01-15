Bu yıl 71’incisi düzenlenen Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması sonuçlandı. Kainat Güzeli seçilen ve annesi ABD'li olan R-Bonney Gabriel, babasının Filipinli olması nedeniyle ile yarışmada birinci seçilen ilk Asya kökenli kişi oldu. Venezuelalı Amanda Dudamel gecede ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu. Yarışma bu yıl ilk kez ücretli halk oylamasıyla gerçekleştirildi.

Rusya adına yarışan Anna Linnikova dereceye giremedi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Aleyna Şirin ilk 16'ya kalamadı. Yarışmaya Ukrayna adına katılan Viktoria Apanasenko ise Miss Universe’de ‘Karnaval Ruhu’ ödülüne layık görüldü.