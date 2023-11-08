GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Sendika Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023 Ekim ayında % 1.92 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon % 78.60 olmuştur. Maaşlara etki edecek olan son dört aylık enflasyon % 33.46 olarak hesaplanmıştır” ifadeleri de yer aldı.

VATANDAŞ TEPKİLİ…

Açlık sınırının açıklanmasının ardından vatandaş isyan etti. Her gün zamların altında ezildiğini kaydeden vatandaşlar, “Bir dur diyen yok! Özel sektör çalışanlarına devlet sahip çıkmıyor” diyerek eleştiride bulundu. Hükümetin kurucu partisi olan UBP’nin “Kurultay” derdine düştüğünü söyleyen vatandaşlar, “Hükümetin hayatı ucuzlatmak gibi bir gailesi olmadığını” savundu. Açlık sınırının asgari ücretin üzerinde çıkmasına şaşırmadıklarını da kaydeden vatandaşlar, asgari ücretle çalışmanın “Modern yüzyılın köleliği” olduğunu söyledi.