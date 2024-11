UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, yarınki maçı kazanarak A Ligi'ne çıkmak ve en iyi takımlarla mücadele etmek istediklerini söyledi.

Vincenzo Montella ile Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Montella, bu yılın genel olarak milli takım için iyi geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"A Ligi’ne çıkıp en iyi takımlarla mücadele etmek istiyoruz. Bu serüven C Ligi’nde başladı, şu ana kadar iyi gidiyoruz ve devam etmek istiyoruz. Yarın da zor bir maçımız var. Karadağ tüm maçları kaybetse de her zaman son dakikaya kadar mücadelesini veren ve çok fazla pozisyon bulan bir takım oldu. Onlar için işler farklı gidebilirdi. Biz de her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Yarın da kazanmak istiyoruz. Eksiklerimiz var, Abdülkerim de cezalı, oynayamayacak, Hakan’ın da sakatlığı var. Tabii ki üzüntülüyüz ama Hakan’la alakalı şunu söyleyebilirim nerede oynarsa oynasın dengeleri değiştirebilen kapasitede bir oyuncu. Elimizde olan tüm futbolcular kaliteli olduğu için onların çok iyi performans göstereceğinden ve istediğimiz sonuç için mücadele edeceklerinden şüphemiz yok."

"Herkesi memnun etmeye çalışsaydım, hocaya gerek yoktu"

Montella, “Sizin hakkınızda zaman zaman sert eleştiriler de yapıldı. Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak katıldık, EURO 2024’te çeyrek final oynadık ve şimdi de A Ligi’ne çıkmaya çok yakınız. Her başarıyı eleştirilere sert bir yanıt olarak görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hocalık görevi bir bakıma koruma kalkanı gibi düşünün. Hatta hep şunu söylerim sözleşmelerde gizli madde olarak yazılır, sizin göreviniz her zaman bu eleştirileri üstünüze almak ve takıma yansıtmamak. Milli takımda bunu daha fazla hissettim. Kararlarımı verirken her zaman mantık çerçevesinde milli takımımızın iyiliğini düşünerek verdim. Her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz, hiçbir zaman herkesi memnun etmeye çalışmıyorum, herkesi memnun etmeye çalışsaydım, hocaya gerek yoktu. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz, kararlarım her zaman takımımızın iyiliği doğrultusunda olacak."

Konsantrasyonunun tamamen yarınki maçla alakalı olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Eylülde başladı bu serüven hak ettiğimiz noktaya getirdik. Geçen maç belki başarabilirdik ama bu maça kaldı. Elimizde hak ettiğimiz avantajımızla son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak, biz de futbolcularımızın gelişimini ve performanslarını takip etmeye devam edeceğiz. Fark etmişsinizdir, milli takım zamanı olduğunda birkaç fazladan hatta daha önce benimle çalışmayan futbolcuları da çağırıyorum. Bu bir mesaj olması gerek, herkese önemle baktığımıza dair, ileride büyük hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.

"Herkesin gönlü rahat olsun ben burada mutluyum"

Montella, Roma'nın transfer gündeminde olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Futbolda çok spekülasyon oluşur, bu meslekte her zaman vardır. Geçen günlerde de belirttiğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum, burada sevildiğimi düşünüyorum, bazen eleştiriler alıyorum, özellikle sizin tarafınızdan. Burada çok mutluyum, herhangi bir şekilde bir gün olurda öyle bir şey olursa, baktığınızda benimle devam etmek istemeyen ya da benim gitmem gereken bir durum olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Çünkü geldiğinden bu yana çok güzel ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz. Aşağı yukarı çok benzer düşüncelerimiz de var, herkesin gönlü rahat olun ben burada mutluyum. Bu konuyu (Roma iddiaları) bir daha konuşmamız gerektiğini düşünüyorum, geçen haftalarda da konuştuk, o konu artık kapandı. Yarınki maça konsantre olmamız gerekiyor, yarınki maçın ne kadar zor geçeceğini kimse unutmasın. Bir tuzak maç olarak düşünebilirsiniz. Fazla zorluklar ve aşmamız gereken olaylar da var, tüm konsantrasyonum yarınki maçla alakalı olacak."