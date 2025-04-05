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Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.

Ameliyat sonrası salonda çalışmalarına devam eden Icardi artık sahaya inmeye hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi takıma katılıyor.

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