Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Washington DC'deki bölünmeyi ve ülkenin mali gücüne yönelik riskleri öne sürerek ABD hükümetinin görünümünü durağandan negatife düşürdü.

Moody's ABD'nin mevcut en yüksek notu olan AAA notunu korurken, bunun düşürülebileceği ihtimalini artırdı.

Moody's, yüksek faiz oranları karşısında ABD'nin açıklarının muhtemelen "çok büyük" kalacağı konusunda uyardı. Ayrıca Kongre'de "devam eden siyasi kutuplaşmanın" hükümetlerin "borç karşılanabilirliğindeki düşüşü yavaşlatacak bir mali plan üzerinde fikir birliğine varamamaları" riskini artırdığı konusunda da uyarıda bulunuldu.

FEDERAL HÜKÜMET BAŞKA BİR KAPANMANIN EŞİĞİNDE

Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Meclis, Demokratların liderliğindeki Senato ve Biden Beyaz Saray'ın finansman konusunda atılım yapmasına yalnızca bir hafta kaldı.

BEYAZ SARAY AYNI FİKİRDE DEĞİL

Biden yönetimi, başka bir büyük kurum olan Fitch'in ABD'nin en yüksek notunu düşürmesinden sadece üç ay sonra gelen karara katılmadığını söyledi. Diğer önde gelen derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da bunu zaten yapmıştı.

Moody's, yaptığı açıklamada, "Daha yüksek faiz oranları bağlamında, hükümet harcamalarını azaltmaya veya gelirleri artırmaya yönelik etkili maliye politikası önlemleri olmadan, Moody's ABD'nin mali açıklarının çok büyük kalacağını ve bunun da borç karşılanabilirliğini önemli ölçüde zayıflatacağını öngörüyor" dedi.

ABD hazine bakan yardımcısı Wally Adeyemo şunları söyledi:

“Moody's'in açıklaması ABD'nin AAA notunu korurken, görünümün olumsuza doğru değişmesine katılmıyoruz. Amerikan ekonomisi gücünü koruyor ve hazine tahvilleri dünyanın en önde gelen güvenli ve likit varlığıdır.”

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, hareketin "Kongredeki Cumhuriyetçi aşırılık ve işlevsizliğin bir başka sonucu" olduğunu öne sürdü.