Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2024 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçirme tarihi belirledi.

Kuruluş, Türkiye için ilk raporunu12 Ocak 2024'te, ikinci raporunu 19 Temmuz 2024'te açıklayacak. Türkiye, Moody's takviminde 2024 yılında değerlendirilecek ilk ülke oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, 15 Aralık'ta Türkiye ile ilgili bir değerlendirme yayınlamamıştı.

Kuruluşun 19 Aralık tarihinde yayımladığı bir raporda ise Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın pozitif senaryoda dahi zaman alacağı belirtilmişti. TCMB'den 2 faiz artışı daha beklediğini açıklanmıştı. Sıkı para politikası ve ücret anlaşmalarının TCMB enflasyonu ile uyumlu olması halinde görünümün pozitife çevrileceği kaydedilmişti.

Moody's'in Türkiye için kredi notu 'durağan', görünüm ile 'B3' seviyesinde bulunuyor.