Brent petrol, yüzde 1,03 düşüşle varil başına 72,40 dolara indi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,66 düşüşle 70,32 dolara geriledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların Doha’daki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacağı beklentisini fiyatladığını ancak Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının henüz tam anlamıyla normale döndüğüne dair somut işaretler bulunmadığını söyledi.

Waterer, “Piyasa temkinli bir iyimserlik içinde, ancak gerilimin gerçekten azaldığını gösteren daha somut gelişmeler görülene kadar yatırımcılar risklerini dengelemeyi sürdürüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İranlı ve Ummanlı uzmanların önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güzergâhlarının yeniden belirlenmesine yönelik görüşmelere başlayacağını belirtti. Gharibabadi, İran’ın belirlenen rotaların dışındaki gemilerin geçişini engellemeye çalışacağını ifade etti.

Buna karşın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı yapılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.” dedi.

Tarafların bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik, 17 Haziran’da çatışmaların durdurulması için varılan anlaşmanın kırılganlığını ortaya koyuyor. Dört aydır devam eden savaş, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen küresel petrol sevkiyatını aksatırken, kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Trump açısından da siyasi bir risk oluşturuyor.

Öte yandan, deniz taşımacılığı verilerine göre Orta Doğu’daki üreticiler, Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik yeni saldırılar ve son günlerde ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılara rağmen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını sürdürmeye devam ediyor.

Goldman Sachs analistleri 29 Haziran tarihli notlarında, Basra Körfezi’nden petrol akışının son iki haftadaki ortalama hızla toparlanmaya devam etmesi halinde günlük sevkiyatın temmuz ayı başında savaş öncesi seviye olan yaklaşık 23 milyon varile ulaşabileceğini öngördü. Verilere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği geçen hafta şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.