Palm Beach Bölgesi’nde yer alacak etkinlik için hazırlıklar sürüyor.

3. Kez düzenlenecek Motofest için ülke genelinden yoğun katılım bekleniyor.

Black Craws Famagusta Motosiklet Kulübü Başkanı Ali Ertay, “Yine çok heyecanlıyız. Tüm sürüş dostlarımızı, model, marka gözetmeksizin tüm yol arkadaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.

Festival ile camiayı biraraya getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ertay, “Güzel bir etkinlikle, müzikle, eğlenceyle, keyifli bir günü geride bırakıp, dostluğumuzu pekiştireceğiz” diye konuştu