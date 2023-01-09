Farklı segmentten İki büyük motosiklet kulübü Özgür Demirat Şovalyeleri (Enduro) ile Harley Davidson Riders Club (Klasik/Choper), 2. Hamsi Partisi’nde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, Girne’de Çatalköy’de buluşan motosiklet tutkunları, birlikte yoıla çıktılar.

Kuzey Sahil Şeridi’nde yol alan grup üyeleri, Esentepe’de kahve molası verdiler.

Daha sonra da Hamsi Günü için Kaplıca Otel’e sürüş gerçekleştirdiler.

2 yıldır, ülkemizin en tecrübeli motosaiklet sürücülerinden Jawa Ali’nin organize ettiği sürüş ve etkinliğe, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu da katıldı.

Sürüşün sonunda, Kaplıca Otel’de servis edilen hamsiler, motosiklet tutkunları ile buluştu.

Jawa Ali, “Özgür Demirat Şovalyeleri olarak, HDRC Grubu ile Kaplıca Restaurant'ta geleneksel 2. hamsi partimizi gerçekleştirdik.. güzel bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz etkinlik sorunsuz tamamlandi.. Katilan tüm arkadaşlara ve HDRC Grubuna teşekkürlerimizle” dedi.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu da motosiklet dostluğuna tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu dostluğun uzun yıllar sürmesini ve her alanda örnek olmasını diledi.

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar da, 2 yıldır davet için Jawa Ali ve ekibine teşekkür ederken, böylesi etkinliklerde her zaman yer almaya çalıştıklarını söyledi; renkler farkli olsa da dostlugun, sayginin, onemine vurgu yaptı.