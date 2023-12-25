Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık, 23 Aralık’ta yapılan hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

SALDIRININ ARDINDAN F-16’LAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Türkiye, Hakruk ve Zap-Metina bölgesinde 12 askerini teröre şehit vermişti.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta bir tepede konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, teröristler uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombalarıyla saldırmıştı. Saldırıda, 6 asker şehit olmuştu.

Bu saldırıdan bir gün sonra teröristler, Zap ile Metina bölgesi arasında bulunan üs bölgesine sızmaya çalışmıştı. Bu saldırıda da ilk temasta 6 asker şehit düşmüştü.

Saldırıların ardından bölgedeki terör hedefleri, Türk jetleri tarafından bombardıman altına alınmıştı.