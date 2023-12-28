Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye ve Irak’taki terör operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 askerin şehit edildiği saldırıların ardından, 71 hedefin vurulduğunu ve 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Aktürk, “Böylece 81’i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 201’e ulaşmıştır.” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELE AYNI KARARLILIKLA SÜRECEK”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile düzenlenen hava harekâtlarını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiğini hatırlatan Aktürk, şunları söyledi:

“Bakanımız 22-23 Aralık’ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekâtlarını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etmiş, ardından bölgeye giderek şehitlerimiz için Şırnak ve Hakkâri’de düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış ve menfur terör saldırılarında yaralanan personelimizi hastanede ziyaret etmiştir. Ziyaretleri çerçevesinde Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Hakkâri’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak, devam eden operasyonlara ilişkin talimatlar veren Bakanımız, hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulamıştır.”

Asos ve Kandil gibi noktalara da harekatlar düzenlendiği bilgisini paylaşan Aktürk, “Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekâtları ile gece gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 kilometre derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekât icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmış, bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir.” şeklinde konuştu.

Sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğu söyleyen Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 138 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.