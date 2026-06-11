CHP’de mahkeme kararıyla Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Grup Başkanı Özgür Özel’in 9 yakın kurmayı “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, disipline sevk edilen isimleri Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, eski Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile eski Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ile milletvekilleri Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan olarak açıkladı.

Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan MYK’da kararın oy birliği ile alındığını da bildirdi. CHP’de parti yöneticileri ve milletvekillerinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etme yetkisi Parti Meclisi’nde (PM) olduğu için gözler de bugün yine Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını yapacak PM’ye çevrilmişti.