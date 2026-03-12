İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hameney'in ilk mesajı devlet televizyonundan yayınlandı.

Televizyonda okunan açıklamada Hamaney, halk arasında birlik çağrısında bulundu ve Kudüs Günü'nde katılım çağrısı yaptı.

Mücteba Hamaney, "Düşmana baskı uygulamak için Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının devam ettirilmesi gerekiyor." dedi. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı" diyen Hamaney ve bu üslere saldırı düzenleneceğini söyledi. "Komşularımızla dostluğa inanıyoruz ve sadece üsleri hedef alıyoruz ve bu kaçınılmaz olarak devam edecektir." diyen Hamaney, "Direniş Cephesi Savaşçılarına" teşekkür ederek onları İran'ın en iyi dostları olarak nitelendirdi.

"Düşmanın tecrübesi bizi yenmeye yeterli değil." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz daha iyi bir yerde" diyen Mücteba Hamaney, intikam alacaklarını söyledi. "Düşmanın Minab'da okulda ya da başka yerde işledikleri suçlar karşılıksız kalmayacak. Zarar görenlere tazminat ödenmelidir" dedi. İran dini lideri Hameney, İran'ın düşmanlarından tazminat isteyeceğini veya varlıklarını yok edeceğini söyledi ve "İran bir koloni devleti değildir" diye konuştu.