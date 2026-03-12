Polsat News’ün haberine göre, Polonya’da akaryakıtın litresi Almanya’ya kıyasla yaklaşık 0,47 avro daha ucuza satılıyor.

Alman sürücüler, bu sayede bir depo yakıtta 20 avroya kadar tasarruf edebiliyor.

Binlerce Alman'ın sınırı geçmesi, bazı Polonya sınır kasabalarında yakıt sıkıntısına ve uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı.

Swinoujscie Belediye Başkanı Joanna Agatowska, yerel akaryakıt istasyonlarına satışları yakından izlemeleri ve Alman sürücülere yapılan yakıt satışını sınırlamaları çağrısında bulundu.

Agatowska, ayrıca sınır ve gümrük yetkililerine, kişi başına sınırdan yalnızca bir bidon yakıtın geçirilmesine izin veren kuralların uygulanması talimatını verdi.

Polonya’nın Almanya sınırına yakın Lubieszyn köyünde de akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Alman sürücüler, Almanya’daki yakın kasabalara kıyasla litre başına yaklaşık 0,50 avro daha ucuz olan yakıt için kuyruk oluşturdu.

Almanya sınırına yakın bir diğer köy olan Zytowan’daki akaryakıt istasyonunda ise bu sabah yakıt geçici olarak tükendi.

MOZ.de’nin haberine göre sabah saatlerinde Alman araçlarının oluşturduğu kuyruğun 600 metreye kadar ulaştığı, daha sonra istasyondaki yakıtın tükendiği bildirildi.