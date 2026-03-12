BMMYK Orta Doğu Mülteci Müdahale Koordinatörü Ayaki Ito, İran ile ABD'nin saldırıları altında bulunan İran'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ayaki Ito, "Ön değerlendirmelere göre, (son 2 haftada) devam eden çatışmalar sonucunda ülke içinde 600 ila 1 milyon İranlı hane geçici olarak yerinden edilmiş durumda ve bu da 3,2 milyona kadar insanı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bunların çoğunun, güvenlik arayışı içinde Tahran ve diğer büyük şehirlerden ülkenin kuzeyine ve kırsal bölgelere gittiğini bildiren Ayaki Ito, saldırıların devam etmesiyle bu rakamın artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

Ayaki Ito, bu durumun insani ihtiyaçlarda endişe verici bir artışa işaret ettiğini ve savunmasız mülteciler üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

İnsanların, artan güvensizlik ve temel hizmetlere sınırlı erişim nedeniyle etkilenen bölgeleri terk ettiğini kaydeden Ayaki Ito, İran'da artan ihtiyaçlara yanıt vermeye gayret ettiklerini, ulusal yetkililerle ve ortaklarla birlikte gereksinimleri de değerlendirdiklerini söyledi.