Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

4 ayda 11 zam! Şeker fiyatları yeniden değişiyor 4 ayda 11 zam! Şeker fiyatları yeniden değişiyor

Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.