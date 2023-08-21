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Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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