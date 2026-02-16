Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Mehmet Akif Caddesi üzerinde devriye yaptığı esnada, Lefkoşa’da sakin E.N.T.A.’nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi. Yapılan kontrolde zanlının 29 Mayıs 2025 tarihinden itibaren toplam 262 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde soruşturma yapılması gerektiğini ve zanlının ihraç edilmesi amacıyla ilgili dairelerle yazışmalar gerçekleştirileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.