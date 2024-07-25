GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’a konuşan Tatar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Konuyu Türkiye ve Avrupa kanadı ile istişare halindeyiz. Sayın Erdoğan’da söyledi. Çare Taşınmaz Mal Komisyonu’nda. Güney Kıbrıs’ın adımları insani değil, hukuki değil. Masum insanları tutuklamak doğru değildir. Herhangi bir ihbar olmadan siz uçaktan inen adamı nasıl alıp götürüyorsunuz? Bu tamam değil. Onların da başı ağrıyacak. Bu insan hakları ihlalidir. İç hukuk tüketilince konu AİHM’e götürülecek. AİHM’de dava sonuçlanınca bu süreç de bitecek.”