GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Gündem Kıbrıs'ta konuşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz mülkiyet konusunda Ekonomik Örgütler Platformu ile hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Rum tarafının yaptığı tutuklamalar kabul edilebilir değil. Biz bunu Brüskel ziyaretimizde de dile getirdik. Rum tarafının çözüm istemediğinin açık ve net bir göstergesidir bu. Burada Taşınmaz Mal Komisyonu var. Bu varken Güney’in tutuklamalar yapması kabul edilemez. Rum liderliği Kıbrıs’ta çözüme ulaşılmaması için elinden geleni yapıyor. Rum tarafı bizim her türlü faaliyetimize engel oluyor. Şimdide KKTC’deki emlak sektörüne bu şekilde engel olmaya çalışıyor. Rum tarafının amacı bizi sıkıştırmak, hareketsiz kılmak ve açılımlarımıza engel olmak. Karşımızdaki Rum liderliği dünyayı arkasına alarak lobiciliğini başarılı bir şekilde yapıyor.”

“Takasın bir an önce devreye konması lazım”

“Mülkiyet konusunda da yaptığı da aynıdır. Taşınmaz Mal Komisyonu vardır. Biz kendi içimizde TMK için gerekeni yapamadık. Bir an önce takası da devreye koymamız lazım çünkü birçok Kıbrıslı Türk de Rum tarafında mal bıraktı. Bizim özellikle Larnaka-Limasol bölgesinde bıraktığımız çok değerli topraklarımız var. Taşınmaz Mal Komisyonu aktifken mülk sorununun iki toplum arasında ele alınması gerekiyor. Maalesef Rum liderliğinin niyeti Kıbrıs’ta bir çözümü tamamen ortadan kaldırmaktır.

“Şu an 132 firmamız Güney’e Yeşil Hat Ticareti ile ürün satıyor”

Yeşil Hat Ticaretiyle ilgili bilgiler de paylaşan Deniz, şu an 132 firmanın Güney’e Yeşil Hat Ticareti ile ürün sattığını belirterek, “Bunu yaparken de Avrupa standartlarında ürün üretiliyor. Bu bizler için büyük bir deneyim” dedi. Güney Kıbrıs’ın her an Yeşil Hat Ticaretini engelleyecek potansiyelde olduğuna vurgu yapan Deniz, bu olasılık olmasa Güney’e daha fazla ürün satılabileceğini kaydetti.