Haber: Bahar SANCAR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “Mülkiyet” konusunda gerçekleştirdiği tutuklamalar ve Rum Mahkemeleri tarafından verilen hapis cezaları KKTC’de emlak ve inşaat sektöründe tedirginliği artırıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkardığı yeni tutuklama kararları ve devam eden girişimleri ise KKTC’de sert tepkilerle karşılandı. Diğer taraftan sınır kapılarında “Schengen” uygulamasının başlayacağı yönünde iddialar ise yine vatandaşların konuştuğu ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kapalı Maraş’ın tamamen açılma ihtimali ise hem sokakta vatandaş tarafından hem de siyasi kulislerde ilk konuşulan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gündem Kıbrıs, Girne bölge muhtarlarına “Mülkiyet” konusunu, Rum Yönetiminin tavrını ve “Maraş” açılımını sordu.

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören:

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusunda yaptığı girişimlere en kısa sürede yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti. Ören, “Rum Yönetiminin girişimlerine devlet olarak bizim de bir karşılık vermemiz gerekir. Mülkiyet konusunda topum olarak suçluluk psikolojisinden kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin oy birliği ile bir meclis kararı alması ve Birleşmiş Milletlere (BM) ortak bir mektup sunması gerekiyor. Sunulacak mektubun içeriğinde de Rumların Kıbrıslı Türklere karşı uyguladığı tedbirlerin, KKTC tarafından da onlara karşı uygulanacağı belirtilmelidir. Uluslararası aktörleri bu konuda harekete geçmeye davet etmeliyiz. Mülkiyet konusunda tüm vatandaşlar ve siyasi partiler olarak ortak hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Kapalı Maraş’ın açılması” konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ören, “Maraş, Osmanlı toprağıdır ve Türk tarafında yer almaktadır. Kapalı Maraş derhal açılmalıdır. Şuanda KKTC’de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Maraş’ın açılması lokomotif sektörlerimizden biri olan Turizmi ve diğer sektörleri canlandıracak ve ekonominin çarkları yeniden dönecektir. Maraş’ta kirasını ödenmeyen malların tekrardan iade edilme hususu da var. Maraş yeniden ekonomiye kazandırılmalıdır” diye konuştu.

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel:

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusunda yaptığı girişimleri değerlendirerek, Rumların yaptığı tamamen ırkçılıktır. Devletin bu yapılan girişimlere karşı önlem alması gerekiyor. Kamuoyunda listeler olduğu söyleniyor. Ben bu listelere itibar etmiyorum. Hatta iddia ediyorum ki Rum Yönetimi bu insanları tutuklayamaz. Rum tarafı seneler sonra Türklere dava açın avukat masraflarını ben ödeyeceğim dedi. Bu zamana kadar neden yapılmadı? Devlet tutuklama işini mal sahiplerinden habersiz veya onların şikâyeti olmadan yapamaz. O işler de o kadar kolay değil. Rum Yönetiminin yasal olarak insanları tutuklamaya hakkı yoktur. Daha önce havaalanında bir Kıbrıslı Türk’ü tutukladığını söyledi. Ancak 1 saat bile tutamadı. Bunlar tamamen altı boş olan algılardır” dedi.

“Kapalı Maraş açılmalı mı?” sorusuna da yanıt veren Bedel, “Kapalı Maraş derhal açılmalıdır. Zaten Maraş yüzde 90 Vakıf malıdır. Maraş açılsın, mülk sahipleri isterse gelsin, KKTC yasaları ve devleti güvencesi ile burada yaşasınlar, ticari faaliyetlerini gerçekleştirsinler. Maraş en kısa sürede ekonomiye kazandırılmalıdır” diye konuştu.

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın:

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın, Mülkiyet konusunda yaşananların sorumlusu olarak hükümeti gördüğünü söyledi. “Mülkiyet konusunda yaşananlarla ilgili olarak kimse kılını kıpırdatmıyor. Doğru dürüst yorum bile yapılmadı. Bir gün bunların olacağını biliyorduk. Zamanında tedbir alınması gerekiyordu. Zeminini maalesef biz hazırladık. Mülkiyet konusunda uluslararası bir girişim yapılması gerekiyor. Mülkiyetle ilgili olarak korkunç bir durumdayız. Mimarlara kadar iş gelmiş durumda. Bir görüşme yapılarak uzlaşıya gidilmesini ve devletin bu konuyu çözmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş’ın açılması konusunda da görüş bildiren Aydın, “Kapalı Maraş’ı hangi hakla açacağız? Kapalı Maraş ancak BM parametrelerinde sahiplerine iade edilerek açılabilir. Ancak bizimkilerin iade edeceğini düşünmüyorum. Bugüne kadar yapılsa yapılırdı” dedi.

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı:

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı, Rum Yönetiminin mülkiyet konusu üzerinden gerçekleştirdiği tutuklamaları eleştirerek, “Olur iş değildir bu yaşananlar, doğru değildir. Devletin bu konuya el atarak uluslararası bir girişim yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Makamı harekete geçmeli ve gereken şikâyetler en kısa sürede yapılmalıdır” dedi.

“Kapalı Maral açılmalı mı?” sorusuna da yanıt veren Tarancı, “Senelerdir Maraş kapalı kaldı da ne oldu? Maraş açılmalı ve ekonomiye kazandırılmalıdır. Turizme çok büyük katkısı olur. Orada yeniden işyerleri açılır ve istihdam olur. Kapalı Maraş’ın Türk yönetimi alında hak sahiplerine iade ederek veya kiralanarak açılabileceğini düşünüyorum. Açılırsa güzel olur” diye konuştu.

Girne Zeytinlik Kesim Muhtarı Esat Atış:

Girne Zeytinlik Kesim Muhtarı Esat Atış, Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusunda gerçekleştirdiği tutuklamaları doğru bulmadığını ve kınadığını söyledi. Atış, “Rumlar nefes almamızı bile istemiyor. Devletin gereken girişimleri yapması gerekiyor. Siyaset ne derse o. Halk olarak biz ne diyebiliriz ki? Devlet Türkiye ile birlikte bir önlem almalıdır” dedi.

Kapalı Maraş’ın açılması konusunda da konuşan Atış, “Kapalı Maraş EVKAF’ın malıdır. Bu zamana kadar neden kapalı kaldı ki? Bence açılmalıdır” diye konuştu.

Girne Lapta Türk Mahallesi Muhtarı İbrahim Sessiz:

Girne Lapta Türk Mahallesi Muhtarı İbrahim Sessiz, mülkiyet konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, “Mülkiyet konusu öyle vurduk, kırdık, aldık değildir. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) daha aktif çalıştırılması gerekir. Takas ve tazminle ödenerek bu malların alınması gerekir. Aldım benim oldu diye bir şey yoktur. Nasıl ki bugün bizim kendi malımıza veya evimize biri öyle bir şey yapmaya kalksa kıyameti koparırız, bu da aynı konudur. Herkes kendi malını ya da kendi malının hakkını almalıdır. Barış ancak o zaman olur. Vermem oyun bitti diye bir şey olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Kapalı Maraş açılımı hakkında da konuşan Sessiz, “Kapalı Maraş açılmalı ama nasıl açılmalı? Onun açılımı önemlidir. Maraş’ta da hak sahiplerine iade yapılırsa o sorun ancak öyle çözülür. Maraş açıldığı takdirde KKTC ekonomisine çok fazla bir faydası olacağını sanmıyorum çünkü bizim uluslararası bir havaalanımız yok ki, kim nasıl gelecek?” diye sordu.

Girne Ozanköy Muhtarı Ramadan Uzun:

Girne Ozanköy Muhtarı Ramadan Uzun, mülkiyetle ilgili yaşanan sıkıntıların çözümünün Cumhurbaşkanlığı makamı olduğunu söyledi. Uzun, “Cumhurbaşkanlığının bir an önce Güney Kıbrıs’la görüşmesi ve bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu iş sadece emlakçılarla ya da müteahhitlerle kalacak gibi değil. Halk da bu sıkıntıları yaşayacak gibi görünüyor. Mülkiyet konusunda muhatabımız Güney Kıbrıs’la görüşmemiz gerekir. Bugün eşdeğer koçanlar devlet tarafından insanlara verildi. Devlet kendi verdiği tapunun arkasında durmalı ve kendi halkına güvence vermelidir” dedi.

Kapalı Maraş açılımının sorulması üzerine uzun, “Kapalı Maraş açılmalı ama nasıl açılır? Mülkiyet sorunlarına çözüm üretilmeden Maraş açılımı nasıl olur bilemiyorum. Maraş’ın hak sahiplerine iadeyle açılması daha etkili olabilir” diye konuştu.

Aşağı Girne Muhtarı Erkan Dede:

Aşağı Girne Muhtarı Erkan Dede, Mülkiyet konusuyla ilgili olarak devletten bir açıklama beklediklerini söyledi. Dede, “Devletin vatandaşı rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Mülkiyet konusunda Türkiye ile birlikte uluslararası anlamda bir girişim yapılmalıdır. Ev sahın alan vatandaşlar dahi tedirginlik yaşıyor. Taşınmaz Mal Komisyonu daha etkin çalıştırılmalı ve mülkiyetle ilgili sorunlar kökten çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

“Kapalı Maraş açılmalı mı?” sorusuna da yanıt veren Dede, Kapalı Maraş açılmamalı çünkü bizim değildir. Kapalı Maraş ancak hak sahiplerine malları iade edilerek açılabilir. Aksi takdirde çok büyük sıkıntılar yaşarız. Hak sahipleri, KKTC yönetimi kontrolünde, KKTC tapusu ve koçanıyla gelsinler mülklerine girsinler, ticaret yapsınlar. Uluslararası anlamda bizim çok avantajımıza olur bu durum. Hem de ekonomiye büyük katkı sağlar. Maraş, Akdeniz’de yeniden bir turizm merkezi haline gelebilir” diye konuştu.