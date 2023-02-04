Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, 'mülteci maymun Suzi'nin yoğun bakımdan çıktığını ama toparlanmasının birkaç hafta sürebileceğini duyurdu.

Basat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suzi’ye özel kapalı 7/24 kamera ile takip edilen ve online sıcaklık/nem kontrollü bir oda hazırladıklarını ve şu anda orada dinlendiğini ifade etti.

Basat, Mono’nun ise bu süre içerisinde Suzi’den ayrı kaldığı için depresyona girdiğini dile getirerek, “Bu kadar kısa sürede bu kadar birbirlerine bağlanmış olmaları hem güzel hem üzücü. İnşallah kısa sürede tekrar beraber olacaklar” dedi.