Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kaçış yolu olarak bilinen Boğazyolu Caddesini, Doğanköy güney çıkışını ve Eminağa Garden bölgesini Girne-Lefkoşa anayoluna bağlayacak bağlantı yolu kullanıma açılıyor.

Bu çerçevede eski ciklos yolu anayola çıkışa kapatılmıştır, anayoldan eski ciklos yoluna giriş ise çarşamba gününden itlbaren kapatılacaktır.

Eski yol bölgede evi olanlar ve acil müdahale durumları haricinde kullanılmayacaktır.

Yeni bağlantı yolunda gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış olsa da tüm sürücülerimizin sürat yapmamalarını, uyarıcı levha ve hız düşürücü yol çizgilerine uymalarını istiyoruz.

Çok kısa süre içerisinde yeni yolumuzun aydınlatma altyapısı da bitirilerek ışıklandırılacağını bilgisini de sizinle paylaşmak istiyoruz.

Hayırlısı olsun, kazasız belasız kullanalım inşallah.