22 Nisan 2025 tarihinde, saat 17.15 sıralarında, Gazimağusa’da ikamet eden 84 yaşındaki Nadire Musaoğulları, evinin oturma odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Musaoğulları’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yapılan dış muayenede vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi. ​

Yapılan otopsi sonucunda, Musaoğulları’nın ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.