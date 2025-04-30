MÜSİAD KKTC tarafından yapılan açıklamada TEKNOFEST’e katılım için çağrı yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk halkı olarak geçtiğimiz bu kritik günler içerisinde demokratik haklarını kullanarak eylem yapan örgütlerimize saygımız olmakla birlikte, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yönetiminin yayınlamış olduğu TEKNOFEST gibi çocuklarımızın gelecekle ilgili görüşlerini olumlu yönde etkileyip ilham alabilecekleri bir etkinlikten engellenmeye çalışmaları bize göre maksadını aşmış bir açıklamadır. Bu yanlış açıklamanın geniş kesim öğretmenlerimizi temsil etmediğinin de farkındayız.

Birkaç yıl önce liseli gençlerimizin Türkiye'de katıldıkları bir yarışmada elektrikli otomobil projesiyle birinci olduklarında nasıl mutlu olduysak, şimdide çocuklarımızın Tekno fest'de kazanacakları motivasyonla daha büyük başarılara imza attıklarını görmek ve bunun mutluluğunuda toplum olarak yaşamak isteriz.

Ülkemizin kalkınması için birinci önceliğimizin eğitim kalitesini artırmak ile birlikte vizyonu geniş ve bilimsel gelişmeleri takip eden, hatta bunların yapılabildiğini yakından gören gençlerimiz olduğuna inanıyoruz.

Eğitim bilinci yüksek gençlerimiz ülkemizi ilerde kalkındıracak olanlardır. Dolayısı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

MÜSİAD KKTC olarak;

Her konuyu siyasallaştırmayı doğru bulmadığımızın da altını çizmek isteriz. TEKNOFEST'in amacı teknoloji ve inovasyon alanında liderlik etme hedefine katkıda bulunmaktır.

Bu hedefe ulaşabilmek içinde gençlerimize 'evet biz de yapabiliriz' dedirtmek her öğretmenin gayesi olmalıdır.İlgili sendikanın yapmış olduğu bu yanlış açıklamadan dönmesini, çocuklarımızın eğitimine odaklanıp, kendilerine faydalı olabilecek bu etkinlikten alı koymamalarını dileriz.”