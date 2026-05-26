Dinçyürek, düzenlemenin KKTC’de sağlık hizmetlerine erişim açısından önemli bir yeni alternatif oluşturduğunu belirterek, yıllardır askeri hastaneler ile devlet hastanelerinin iş birliği içerisinde çalıştığını ve hastalara en iyi hizmetin sunulması adına karşılıklı özveriyle hareket edildiğini ifade etti.

Dinçyürek, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen düzenleme ile birlikte, KKTC’de yaşayan sivil vatandaşların da randevu sistemi çerçevesinde askeri hastanelerden ücretsiz şekilde yararlanabileceğini kaydetti.

Dinçyürek, sunulacak sağlık hizmetlerinin mali bedelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.

Dinçyürek, yeni düzenlemenin halka hayırlı olmasını temenni ederek, sağlık alanında önemli bir hizmetin daha hayata geçirildiğinin altını çizdi.