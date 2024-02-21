Ssyal medya platformu X'teki bir Space programında açıklama yapan Musk, "Süreç iyi ilerliyor. Hasta tamamen iyileşmiş görünüyor. Hasta düşünerek fare imlecini oynatabiliyor" dedi.

Musk'ın açıklamasına göre, Neuralink hastanın fare imlecini mümkün olduğu kadar çok oynatabildiğini görmek istiyor.

Musk, ilk insan deneğin beynine 29 Ocak'ta çip yerleştirildiğini ve deneğin toparlanma sürecinin iyi gittiğini açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Neuralink'e geçen yıl mayıs ayında beyin implantının insan üzerinde deneyine başlaması için izin vermişti. FDA'den alınan izin, hastaların felç ve bir dizi nörolojik hastalığı yenmelerine yardımcı olmayı hedefleyen şirket için bir dönüm noktasıydı.

Neuralink, eylül ayında insan üzerinde deney için onay aldığını açıklamıştı.