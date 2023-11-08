Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk’’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Ayrıca okullarda da törenler yapılacak.

-Lefkoşa

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde başkent Lefkoşa’da anma törenleri ve etkinlikler düzenlenecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığından verilen bilgiye göre Lefkoşa’da ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Saat 09.00'da başlayacak törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak; 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Atatürk'ü Anma Programı ise saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına yapılacak konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de birer konuşma yapacak.

Tören, Türk Maarif Koleji’nin sunacağı oratoryo ile sona erecek.

Atatürk’ü anma etkinlik programı kapsamında bazı spor etkinlikleri de yapılacak.

Cuma günü saat 17.00’de Girne’de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Tekvando Federasyonu tarafından “Kırış Müsabakaları” düzenlenecek.

11 Kasım Cumartesi günü ise Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından “Atatürk’ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupası” yapılacak. Etkinlik, saat 11.00-15.00 saatleri arasında Girne’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

-Girne

10 Kasım'da Girne’de Atatürk’ü anma töreni, saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilmesi ile devam edecek. Tören, şiirlerle tamamlanacak.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki anma töreni, saat 08.50’de Zafer Anıtı önünde yer alacak.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

-İskele

İskele’de Atatürk'ü anma töreni, 08.45’te Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulması ile başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler ile tören tamamlanacak.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta Atatürk’ü anma töreni saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilmesiyle devam edecek. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

-Lefke

Lefke’deki anma tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

Lefke Kaymakamlığından verilen bilgiye göre tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak ve saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle tamamlanacak.

-Geçitkale

Geçitkale’deki anma töreni saat 09.00’da Geçitkale Kasaba Meydanı’nda yapılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak ve saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle tamamlanacak.

-Akdoğan

Akdoğan’da Atatürk’ü anma töreni programı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlenecek ve Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre kortej yürüyüşü, saat 8.10’da Akdoğan Polatpaşa Lisesi önünden başlayacak.

Saat 09.00’da Atatürk Anıtı önündeki yapılacak törende anıta çelenkler sunulacak ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle tören sona erecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik'te de 10 Kasım'da saat 08.45'te Atatürk Anıtı'nda tören yapılacak.