Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvancıların sorunlarının devam ettiğini ve çözüm bulunamadığını ve gerekirse tepki eylemlerine başlayacaklarını söyledi.

“1 HAFTA İÇİNDE ÇÖZÜM BULUNMAZSA, HAYVANLARI TARIM BAKANLIĞI ÖNÜNE BIRAKACAĞIZ”

Hayvancının mağduriyetinin karşılanmadığını çözüm bulunamadığını belirten Naimoğulları, “Gerekirse hayvanları Lefkoşa’ya bırakacağız, ‘Biz bakamıyoruz siz bakın’ diyeceğiz. 1 hafta içinde sorun bulunmazsa, hayvanları Tarım Bakanlığı önüne bırakacağız” ifadelerini kullandı.

“MAVİ DİL HASTALIĞINDAN DOLAYI ÜLKEDEKİ HAYVANCI DİZ ÇÖKTÜ”

Denetim noktasında çözüm bulunmadığının altını çizen Mustafa Naimoğulları, “Tarım Bakanı, muhatabın Ekonomi Bakanı olduğunu söylüyor. Mavi dil hastalığından dolayı ülkedeki hayvancı diz çöktü” şeklinde konuştu.

“14 BİN TL’LİK TAZMİNATIN YÜZDE 60’I ÖDENECEK”

İlaçlama yapılması gerektiğine dikkat çeken Naimoğulları, 14 bin TL’lik tazminatın yüzde 60’ı ödenecek. Bu yükselmeli. Hayvancılık Dairesi’nin 5, Veteriner Dairesi’nin ise 7 şubesi vardır” dedi.

“MAVİ DİL HASTALIĞINDA SORUMLULUĞU BELEDİYEYE BIRAKTILAR”

Hayvanların sayılması gerektiğini, ülke ve bakanlık yönetmenin ciddiyet istediğini söyleyen Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, “Ortaya veri konmalı. Mavi dil hastalığında sorumluluğu belediyeye bıraktılar” dedi.

“SORUNLARA ÇÖZÜM YOK, GEREKİRSE EYLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ”

Üreticinin durumunun ortada olduğunu ve 15 Mayıs’tan beri çiğ süte 1 kuruş artış gelmediğini işaret eden Mustafa Naimoğulları, “Yem fiyatlarına elektriğe defalarca artış geldi, ama çiğ süte artış gelmedi. Gerekirse, tepki eylemlerine başlayacağız. Geldiğimiz noktada elde var sıfır. Sorunlara çözüm yok” ifadelerini kullandı.